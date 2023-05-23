الداخلية تضبط صاحب شركة هارب من 46 حكما قضائيا في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من (مالك إحدى الشركات) بتوكيل رسمى وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية بدعوى أن مالك الشركة "الموكل" هارب من عدة أحكام قضائية صادرة ضده.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن مالك الشركة المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، صادر ضده 46 حكم قضائى، بتهم "شيك - تبديد".

كما أشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.



وبتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحل اختبائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

