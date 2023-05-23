ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

التحالف الوطني يطلق المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بالفيوم

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، ممثلًا في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق لأهالي مركزي إطسا وأبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بتسليم 17 كشك و90 مشروع تنموي للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بجانب عدد من المتطوعين.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيًا مع بروتوكول التعاون الذي توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.


الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي