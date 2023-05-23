التحالف الوطني يطلق المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بالفيوم

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، ممثلًا في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق لأهالي مركزي إطسا وأبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بتسليم 17 كشك و90 مشروع تنموي للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بجانب عدد من المتطوعين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيًا مع بروتوكول التعاون الذي توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.



الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.