مصرع شاب صدمه قطار بشبين القناطر

لقي شاب، مجهول الهوية، مصرعه، إثر حادث قطار اصطدم به بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة مركز شبين القناطر، يفيد مصرع شاب صدمه قطار عند مزلقان المرصفاوية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب بالعقد الثالث من العمر مجهول الهوية، وجرى نقله لمستشفى شبين القناطر العام، وانتقلت الجهات المعنية لمعاينة الجثة وإصدار تصريح بالدفن عقب التعرف على ذويه.