تعديل موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري بسبب نهائي أفريقيا

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة أندية الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والاتحاد السكندري بتعديل موعد مبارياتهم في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تعديل المباريات على النحو المبين بالجدول المرفق:

وأبلغت إدارة المسابقات برابطة الأندية نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليا وصافة الدوري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة.

كما أخطرت رابطة الأندية النادي الأهلي بتعديل موعد مباراته أمام سيراميكا ليقام في التاسعة والنصف بدلا من الثامنة مساء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27، والمحدد له يوم الإثنين المقبل 29 مايو.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميا، تأجيل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريقي المصري البورسعيدي والزمالك، في الجولتين 30 و31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار رابطة الأندية بتأجيل المباراتين نظرا لتعارضهما مع مباراتي الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب وإياب دوري أبطال أفريقيا، المحدد لهما يوم 4 و11 يونيو المقبلين بالقاهرة والرباط.

كان مقرر أن تقام مباراة الأهلي مع المصري في الدوري والأهلي مع الزمالك ضمن الجولتين الـ 30 و31 في الفترة من 3 إلى 11 يونيو بحسب جدول الدوري الذي تم الإعلان عنه مساء اليوم الأحد، ولكن تم تأجيلهما من أجل إتاحة الفرصة لفريق الأهلي للاستعداد الجيد لمواجهتى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغرب.