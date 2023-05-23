اعتماد مواعيد امتحانات الدور الثاني بمراحل النقل المختلفة في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى اعتماد جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢والتى تبدأ فى 15 يوليو المقبل.

وأضاف وكيل الوزارة أن جداول الامتحانات الدور الثاني بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ من يوم 15 إلي 19 يوليو، وفي المرحلة الإعدادية العامة ، الأول الإعدادي من يوم 15 إلى 20 يوليو والثاني الإعدادي من 15 إلى 20 يوليو، والثالث الإعدادي من 22 إلى 27 يوليو، والإعدادية المهنية، في الصف الاول الاعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو ،والصف الثاني الاعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الإعدادي المهني من 22 إلى 27 يوليو.

وأشار إلى أنه في المرحلة الثانوية العامة ، الصف الاول الثانوي العام من 15 إلى 20 يوليو، والصف الثاني الثانوي العام من 15 الي 20 يوليو ، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 15 الي 16 يوليو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 17 يوليو، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 18 يوليو، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 15 إلى 19 والثالث الاعدادي مكفوفين من 22 إلى 27 يوليو، والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 23 يوليو والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 22 يوليو، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من 15 إلى 18 يوليو، ومن الصف الخامس الي الثامن من 15 إلى 17 يوليو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الاعدادي من 22 إلى 27 يوليو، والصف الأول الثانوي من 15 إلى 22 يوليو، والصف الثاني الثانوي من 15 إلى 23 يوليو، وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 15 إلى 23 يوليو والصناعي من 15 إلى 22 يوليو، والتجاري من 15 إلى 23 يوليو.

كما جرى التوجيه بضرورة الالتزام بالجداول الذى تم اعتمادها واهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.