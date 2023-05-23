وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تصحيح العلوم والدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

تفقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الثلاثاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية.

ورافقه خلال الجولة التفقدية راغب مختار مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح و إبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وصرح عنتر ان اليوم بدء تصحيح الأوراق الامتحانية لمواد العلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي

وشدد على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح .

وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

يذكر أن أعمال التصحيح قد بدأت يوم الاثنين الموافق ١٥ مايو الماضى بتصحيح مادة اللغة العربية .

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