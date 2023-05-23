بيراميدز يفقد علي جبر في مواجهة حرس الحدود

يغيب علي جبر مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة حرس الحدود في المواجهة المقبلة للفريق من بطولة الدوري الممتاز.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري.

ويغيب علي جبر عن لقاء الحدود بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة باستاد المحلة.

وأخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليا وصافة الدوري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة.