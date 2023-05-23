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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شولتس "يعلن" موعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أولاف شولتس
أولاف شولتس
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صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فور "استعادتها" أراضيها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

ونقلت صحيفة Die Welt الألمانية عن شولتس قوله: "عاجلا أم آجلا سينتهي هذا الفصل المرير في تاريخ قارتنا "بتحرير" أوكرانيا، وستتوج بانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي كدولة حرة كاملة العضوية".

وشدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ، في وقت سابق، على أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون إحدى أولويات الاتحاد.

وسبق أن قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أو حصول كييف على ضمانات أمنية من حلف الناتو ليست على جدول أعمال الجهتين في المرحلة الراهنة.

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