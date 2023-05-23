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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

مصطفي محمد
مصطفي محمد
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أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد استاذ العقيد والفلسفة المشرف على رواق الأزهر الشريف، أن بيان مرصد الأزهر مساندة للاعب الدولي مصطفي محمد، مؤكدا أنه يدعم الجانب الأخلاقي في كل مكان.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم أيضا كل الشباب الذين يقومون بهذا الأمر من الشباب المسلم أو المسيحي أو اليهود المعتدلين، لافتا إلى أن اللاعب الدولي مصطفي محمد لديه أخلاق ودين.
 

وتابع عبد المنعم فؤاد، أن هذا الأمر مخالف لكل القيم الإنسانية، ولم نجد في يوم من الأيام أن هناك مثلية بين بقرة وآخرى، لافتا إلى أن المثلية حرب على البشرية كلها ونهاية للبشرية.
 

الأزهر الشريف الانسان الجانب الأخلاقي الدكتور عبد المنعم فؤاد