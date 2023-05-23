بث مباشر.. مشاهدة مباراة أسوان والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 06:53 م

تستعرض البوابة نيوز البث المباشر لمباراة أسوان والبنك الأهلي، والتي تقام على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة 29، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق أسوان مباراة اليوم من أجل الفوز، وحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم الحالي من الدوري المصري ضمن قائمة العشرة الكبار في الدوري المصري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار.

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر.

خط الهجوم: كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحي _ أحمد ياسين _ إسلام جابر _ اسامة فيصل _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد.

على الجانب الآخر، كشف أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي أسوان، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم على ستاد السلام.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: كاستيلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - علي فتحي.

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول - عماد فتحي - بلال السيد.

خط الهجوم: أحمد خالد - حسام عرفات - محمد حمدي زكي.

ويحتل فريق أسوان المركز المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة جمعها من 28 مباراة، بينما فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 28 مباراة.