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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل ضمانة أساسية للاستقرار على طول الحدود

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن التعاون بين الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" يشكل ضمانة أساسية للاستقرار على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم لقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وبحث الجانبان الوضع على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، كما تم استعراض أوجه التعاون بين الجيش والقوات الدولية، وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701.

نجيب ميقاتي الجيش اللبناني الامم المتحده لبنان