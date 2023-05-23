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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يرحب بالدنمارك في "وكالة الدفاع الأوروبية"

منسق السياسة الخارجية
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
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رحب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بالدنمارك كأحدث عضو في مبادرة الدفاع (التعاون المنظم الدائم) وفي مجلس إدارة وكالة الدفاع الأوروبية.

وقال بوريل - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الثلاثاء - إن الدفاع الأوروبي بحاجة إلى وكالة دفاع أوروبية قوية.

واستطرد قائلا: "عزيزي وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن نتطلع لتعاون مهم وقيم".

وتم تأسيس مبادرة الدفاع "التعاون المنظم الدائم" من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2017 وتهدف إلى رفع مستوى التعاون في مجال الدفاع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدنمارك