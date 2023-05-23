الحوار الوطني.. أحمد الشرقاوي: ضرورة تغيير ثقافة العمل والإنتاج

أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية تقديم مقترحات ورؤى للتنمية الصناعية وليس فقط التطرق إلي المعوقات والمشاكل، مشيرا إلي أن الصناعة من القطاعات الانتاجية التي من شأنها المساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأشاد الشرقاوي خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالمشروع الذي تبناه الدكتور عبد اللطيف عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عام ٢٠١٦ تحت عنوان " وظيفتك تحت بيتك" بكفر شكر بمحافظة الشرقية فى ١٣ مصنع ، مطالبا بتعميم المقترح فى مختلف المحافظات.

وأوضح أن المشروع تم باشتراك الدولة والإدارة المحلية والمصنعين الجدد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال توفير قطعة ارض فى القري او اطراف المدن، لوفرة الايدي العاملة لافتا الي أن أهم المشاكل التي تواجه المناطق المستثمرين فى الصناعية هي قلة العمالة .

وأكد أن هذا النموذج هو الأمثل فى مصر، حيث يتم من خلال فترة حضانة مع مستثمرين كبار يساعدوهم فى التأهيل والتسويق حتي نجاح المشروع وهو ما حدث بالفعل، مشددا على أهمية اعادة ثقافة العمل والانتاج فى مصر ، خاصة بعد عزوف حاملي المؤهلات المتوسطة وخريجي الكليات والمعاهد عن الأعمال الانتاجية مضيفا:" كلهم بقوا سواقين تكاتك ودليڤري".

وشدد الشرقاوي فى ختام كلمته، على ضرورة تعميم تجربة " وظيفتك تحت بيتك"، فى مختلف المحافظات لخلق بيئة صناعية مثلي.