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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يبحث مع تحالف الـ«جافي» إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة أدرينا چيمنز مدير قطاع الدول متوسطة الدخل بالتحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) ، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف» وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر لمدير قطاع الدول متوسطة الدخل بـ(GAVI) على دعم المنظومة الصحية في مصر بما يصل إلى 50 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، لرفع المناعة المجتمعية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع الدكتورة أدرينا چيمنز، التعاون الجاري مع التحالف لدراسة إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية، وكذلك التعاون في مواجهة الأوضاع الصحية غير المستقرة على الحدود السودانية.

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IMG-20230523-WA0024
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