عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: هناك أعباء كبيرة تقع على القطاع الصناعي

قال طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى رفعت شعار " إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية" تلك الصناعة التى تعانى كثيرا.

وأضاف عبد القوى، أن الصناعة الوطنية عبارة عن عدد من المدخلات والمخرجات، ولكن هناك أعباء كبيرة تقع على القطاع الصناعى، انعكست هذه المعوقات على المنتج والتسويق مما يستوجب إعادة النظر فى القطاع بالكامل، لافتا إلى عزوف البعض عن الصناعة لصالح قطاعات أخرى.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على ضرورة تغيير جارى لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لتقوم بالدور المنوط بها من خلال إعداد كوادر بشرية حقيقة للتنمية الصناعية، منتقدا أن يكون هناك أكثر من ظاهرة تراقب على القطاع الصناعى، مطالبا توحيد كافة الجهات المعنية بالصناعة.

وقال عبد القوى:" مصر تستورد 95% من الزيوت، متابعا:" هذا غير مقبول فى دولة تريد النهوض بالصناعة علينا الاهتمام بالصناعة من خلال حزمة من الإجراءات الجادة ومتابعة التنفيذ على الأرض، متسائلا عن ملف التصدير واين مص من أفريقيا، مشدداةعلى ضرورة وضع سياسة متكاملة واستراتيجية للصناعة الوطنية والتصدير.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر.. السياسات النقدية والمالية.