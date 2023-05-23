الحوار الوطني.. رئيس "المصرية للأعلاف" يطالب بتوحيد الضرائب ومنح الترخيص المتعدد لدعم المصنعين

قال الدكتور محمود حسني، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاعلاف إن قطاع الاعلاف من اهم القطاعات في مصر، باعتباره الترس المحرك للثروة الداجنة، الحيوانية، والسمكية، والتي تمثل سلة الغذاء.

واضاف رئيس الشركة المصرية للاعلاف خلال كلمته في الجلسة الثانية بمناقشات الحوار الوطني بلجنة الصناعة، ان مبادرة ابدأ قدمت له الدعم، ومن خلالها تمكن من تشغيل مشروعه بالكامل خلال 9 اشهر، موضحا انه بعد 10 اشهر فقط تمكن من بدا خطوات التصدير الى دبي، موضحا انه بفضل المبادرة سيتم التصدير ايضا الى تنزانيا.

واوضح ان المصنع يتحمل كافة التحديات على خلاف المستثمر الذي يستهدف تشغيل راس المال في المقام الاول، مشيرا الى ضرورة تقديم حزمة من المغريات والتحفيز للمساهمة في قطاع الصناعة، واقترح منح ترخيص متعدد للمصانع والصناعات المكملة المغذية لصناعتها، بالاضافة الى توحيد الضرائب في مكان واحد من اجل التسهيل على المصنعين.