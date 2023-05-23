محافظ دمياط تناقش تطوير المزرعة السمكية

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع مسئولى الجهاز المركزى للتعمير " الجهة المسئولة عن التنفيذ".

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات التنفيذ لتحقيق التطوير الشامل، حيث تم وضع خطة تستهدف تطوير ٢٧٢ فدان تم تقسيمهم إلى ٢٠ مزرعة سمكية كمرحلة أولى وذلك لإنشاء قنوات وبوابات رى وصرف وتجهيز أحواض مزارع ، وكذلك طلمبات رفع مركزية و تجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن المحافظة تسعى إلى وضع مخطط محدد للتطوير ، وذلك لتحقيق الاستغلال الامثل للمزرعة و زيادة معدلات الإنتاج بها.

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الملعب القانونى بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب، وذلك بحضور النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأطلعت "المحافظ" على مخطط تنفيذ الملعب و خطة تشغيله ، وأيضًا جميع الأنشطة التى يقدمها المركز لأبناء المدينة.

وأوضحت " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها ، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة النصر للتعليم الأساسى بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذى حضره على عبد الرؤوف مدير مديرية التربيةو التعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الابنية التعليمية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقدت "المحافظ" المبنى الذى ضم قاعات لرياض الأطفال وفصول دراسية وقاعات للأنشطة ومعامل وأطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي بعدد ٣٦ فصلًا ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية بها ٥١ فصلًا.