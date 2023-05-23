للاطمئنان عليهم وتشجيعهم.. محافظ الجيزة يهاتف طلاب الإعدادية بمستشفى 57357

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي التواصل تليفونيا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة بمستشفى ٥٧٣٥٧ والبالغ عددهم ثمانية طلاب والذين أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية .

وحرص المحافظ خلال التحاور معهم علي تشجيعهم للحصول علي أعلي الدرجات وبث روح التفاؤل فى نفوسهم .

واطمئن المحافظ علي الحالة الصحية لهم ومدي توفير الرعاية اللازمه أثناء تأدية الامتحان واي مطالب للاستجابة اليها .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير كافه سبل الراحة والعناية اللازمة لطلاب ٥٧٣٥٧ من أبناء الجيزة لتأدية الامتحانات دون اي معوقات مع المتابعة اليومية متمنيا لهم الشفاء العاجل .

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال زيارة قامت بها محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم برئاسة السيد اشرف سلومه مدير المديرية ووفد مرافق من المديرية للاطمئنان علي الحالة الصحية وانتظام سير الامتحانات لطلاب المحافظة مع تقديم عدداً من الهدايا لتشجيعهم .