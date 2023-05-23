تعرف على تشكيل أسوان أمام البنك الأهلي في الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي، علي ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع : أحمد فتحي كاستيلو – مصطفى عبد الرسول – علي فتحي.

خط الوسط: عماد فتحي – محمد مصطفي ميدو – بلال السيد – حسام عرفات – محمد عطوة.

خط الهجوم : محمد حمدي زكي - احمد خالد.

ويحتل فريق أسوان المركز المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة جمعها من 28 مباراة، بينما فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 28 مباراة.