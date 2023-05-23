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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق داخل جراج سيارات لنقل المواد البترولية بقها

الحريق
الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته وتقدير الخسائر والتلفيات، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالك الجراج عن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية، حيث اندلع الحريق بسيارة محملة بالوقود، وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق.

وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء وجرت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الحريق

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