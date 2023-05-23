مذكرة تفاهم بين "التعاون الخليجي" و"الدولية لمكافحة الفساد" لتعزيز التعاون الثنائي

وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين من خلال المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA توماس ستيلزر، اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا.

ووقعت خلال اللقاء مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال المجالات والأوليات ذات الاهتمام المشترك.

وبين الأمين العام أن المذكرة تأتي في إطار التعاون بين الجانبين من خلال الأولويات المشتركة ومجالات التعاون، وذلك من خلال الدخول لمشاريع مشتركة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي ينضمها الجانب الآخر، بالإضافة إلى بذل جميع الجهود المشتركة لتعزيز وتشجيع برامج بناء القدرات والمؤسسات في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أن مجلس التعاون يسعى دائمًا إلى تعزيز توثيق التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مكافحة الفساد.