الحوار الوطني.. محمد هلال: نظرة المجتمع للتعليم الفني يجب أن تتغير

قال الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن التعليم الفنى قاطرة التنمية الصناعية فى مصر، خاصة وأن مصر بها عدد من الكوادر الشبابية والطاقة البشرية الهائلة التى يجب حسن استغلالها فى القطاع الصناعى الذى يعد من أهم وأبرز القطاعات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وأكد هلال، على أن، إضافة إلى وضع مسار واضح وصريح لخريجي التعليم الفنى فى مصر على ألا يقتصر فك الخريج أو الأهل على منح الطالب شهادة يحتفظ بها، يجب أن يكون هناك آلية واضحة لربط التعليم الفنى بسوق العمل.

وعقب المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، قائلا:" هناك جهود بشأن ربط التعليم الفنىبسزق العمل وفقا لبروتوكول بتنويل معونة أمريكية التى تقوم بإجراء اختبارات القبول للطلاب، وفقا لشروط صارمة ، ولاجتياز هذه الشروط يتم إعداد الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية لتأهيلهم وتدريبهم لاجتياز الاختبارات اللازمة".