اتحاد الكرة يشارك في ورشة عمل كاف للتدريب على تطبيق تراخيص الأندية

تحتضن العاصمة التنزانية دار السلام، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتعرف على تطبيق تراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويتواجد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد كممثلين عن اتحاد الكرة في ورشة العمل، التي تمتد فعالياتها حتي 25 مايو الجاري .

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق تراخيص الأندية رسميًا في مصر خلال شهر يونيو المقبل، حيث يجب على الأندية التقدم عبر التطبيق، للحصول على رخصة الأندية المحترفة، والتي ستكون مؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية و المحلية.

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