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الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يشارك في ورشة عمل كاف للتدريب على تطبيق تراخيص الأندية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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تحتضن العاصمة التنزانية دار السلام، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتعرف على تطبيق تراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
ويتواجد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد كممثلين عن اتحاد الكرة في ورشة العمل، التي تمتد فعالياتها حتي 25 مايو الجاري .
ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق تراخيص الأندية رسميًا في مصر خلال شهر يونيو المقبل، حيث يجب على الأندية التقدم عبر التطبيق، للحصول على رخصة الأندية المحترفة، والتي ستكون مؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية و المحلية.

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اتحاد الكرة كاف “فيفا”