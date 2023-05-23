كوريا الجنوبية: بيونج يانج قد تطلق قمرًا صناعيًا للتجسس

قال مستشار الأمن القومي "جو تيه-يونغ" اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد تطلق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري «في المستقبل القريب»، مع تزايد التكهنات بشأن توقيت الإطلاق.

وأدلى "جو" بهذا التصريح خلال مقابلة مع قناة "يونهاب" الإخبارية، مُحذرًا من أن كوريا الشمالية ستواجه عقوبات أشد إذا مضت قُدمًا.

وقال "جو": «أعلن رئيس لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون" أن ذلك سيأتي بحلول نهاية أبريل، لكنه لا يفي بوعده»، وأشار "جو" إلى «العديد» من المشاكل المحتملة.

وقال: «من المحتمل أن يتم الإطلاق في المستقبل القريب. وإذا حدث هذا، ستكون هناك جهود من جانبنا وسيؤدي ذلك إلى تعميق العزلة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في المجتمع الدولي».

وقد زار "كيم" اللجنة التحضيرية لإطلاق القمر الصناعي في الأسبوع الماضي، ووافق على «خطة العمل المستقبلية»، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مما يشير إلى أن الإطلاق قد يكون وشيكا.

وقال "جو" إن سيئول ستتعامل مع ذلك بالضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية، مع فرض عقوبات إضافية قائمة بذاتها بالتنسيق مع الدول ذات التفكير المماثل.

وقال: «المهم هو توضيح أنه سواء أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع أو أجرت تجربة نووية، فإنها لن تكون قادرة بعد الآن على زيادة وجودها في المجتمع الدولي أو الحصول على أي فوائد اقتصادية عملية».