ينتهي غدًا الأربعاء.. استمرار تصويت الأتراك في الخارج لجولة الإعادة في الانتخابات التركية

بينما يواصل كلا المرشحين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا حملتهما، بدأ المواطنون الأتراك الذين يعيشون خارج البلاد في الإدلاء بأصواتهم.

وهناك حوالي 3.4 مليون تركي يعيشون في الخارج مؤهلون للتصويت في جولة الإعادة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو.

أمام حوالي 1.5 مليون ناخب تركي مسجل في ألمانيا حتى 24 مايو للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى في تركيا في 28 مايو.

وتعد هذه الانتخابات من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، حيث تشهد طوابير من الناخبين في السفارة التركية في روما على الرغم من الطقس الممطر.

وكان سفير تركيا في روما، عمر جوكوك، أول من أدلى بصوته، وسيتمكن الأتراك في إيطاليا من التصويت في 20 و21 و22 مايو في السفارة في روما وفي القنصلية العامة في ميلانو.

في إسبانيا، بدأ المواطنون الأتراك التصويت أيضًا، وسيتم نقل أوراق الاقتراع من مدريد وبرشلونة إلى تركيا بواسطة رحلات الخطوط الجوية التركية المجدولة برفقة سعاة دبلوماسيين صباح 23 مايو، وفي الجولة الأولى من الانتخابات، أدلى 3510 من أصل 5838 ناخبا مسجلا في إسبانيا بأصواتهم.

وسينتهي التصويت في البعثات الدبلوماسية في 24 مايو، بينما ستستمر العملية عند بوابات الجمارك حتى الساعة 5 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) بالتوقيت المحلي يوم 28 مايو.

وتم إرسال الأصوات المدلى بها في إستونيا وصربيا والجبل الأسود وليتوانيا والبوسنة والهرسك وبولندا إلى تركيا.

وذهب ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو لانتخاب رئيس البلاد وأعضاء برلمانها المؤلف من 600 مقعد.

وفاز التحالف الشعبي بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، فيما يتجه السباق الرئاسي إلى جولة ثانية.

وفي الجولة الأولى، لم يفز أي مرشح بأغلبية مطلقة، رغم أن أردوغان كان في المقدمة.

وسيواجه أردوغان كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والمرشح المشترك لتحالف الأمة المعارض المكون من ستة أحزاب، في جولة الإعادة.