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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دينا مشرف تتأهل إلى الدور الثالث فى بطولة العالم لتنس الطاولة

دينا مشرف لاعبة النادي
دينا مشرف لاعبة النادي الأهلي ومنتخب تنس الطاولة
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نجحت دينا مشرف لاعبة النادي الأهلي ومنتخب تنس الطاولة، في التأهل إلى الدور الثالث لبطولة العالم لتنس الطاولة بعد فوزها على البولندية أنا ويرزن 4/0.

وفازت دينا مشرف المصنفة رقم 28 عالميا على اللاعبة البولندية المصنفة 167 عالميا بنتيجة 4/3 في الدور الثاني.

وكانت مريم الهضيبي لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة قد ودعت بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة بجنوب إفريقيا في الفترة من 20 مايو وحتى 28 من الشهر نفسه على مستوى فردي السيدات .

وخسرت مريم الهضيبي المصنفة 48 عالميا بصعوبة من المصنفة 27 عالميا الرومانية بيرناديتي زوكس 4-3 في دور الـ 64 من بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا .

وتضم قائمة المشاركين من مصر في البطولة : عمر عصر وأحمد صالح ومحمد البيلي وخالد عصر ومحمد شومان، في منافسات السيدات يشارك هنا جودة و يسرا حلمي ومريم الهضيبي وألاء يحيي ودينا مشرف.

دينا مشرف الأهلى ويرزن تنس الطاولة عمر عصر