الحوار الوطني.. ممثل حزب المحافظين يوصي بإنشاء وزارة خاصة بالتعدين

قال عيد نور مسعود، ممثل حزب المحافظين بجلسة الحوار الوطني إنه استمع لملف الثروة المعدنية خلال جلسة الحوار الوطني السابقة، كونه قطاع هام يعزز دور الاقتصاد المصري خاصة ملف الفوسفات حيث كانت مدينة القصيم بالبحر الأحمر وجهة اساسية لاستخراج الفوسفات.

وأضاف مسعود خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني أن مدية القصيم كان بها العشرات من مناجم التي يتمل بها الالاف من المواطنين ولكن بسبب التهميش والمشاكل التي تعرضت لها هذه المناجم أغلق أغلبها.

وتابع ان مصر بها نحو ٢٧٠موقع معرف لاستخراج خام الذهب، يحقق موقع منها نحو ٥مليار جنيه دخل سنوي، هذا من موقع واحد لاستخراج خام الذهب فبالكم اذا تم الاهتمام بباقي المواقع.

وأكد لذلك لابد من العمل علي تعزيز التعدين والعمل على فصل الثروة المعدنية عن البترول وجعلها وزارة مستقلة وانشاء وزارة مختصة للمعدن.