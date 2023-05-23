تقرير أوروبي: أسواق أفريقيا وآسيا تستوعب 90% من المخلفات النسيجية للاتحاد الأوروبى - جريدة البورصة

كشفت الوكالة الأوروبية للبيئة عن تراجع مستوى عمليات إعادة التدوير للمنسوجات فى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لإقبال المستوردين من اسواق افريقيا واسيا على شراء الملابس والمنتجات النسيجية الأوروبية المستعملة؛ وذلك لاعادة استعمالها، وكشفت الوكالة التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبى – ان نسبة لا تقل عن 90 فى المائة من الملابس المستعملة فى منطقة الاتحاد الأوروبى تتجه مباشرة الى اسواق اسيا وافريقيا مؤكدة على ان مصير تلك المنسوجات والملابس يبقى مجهولا فى اسواق اسيا وافريقيا برغم ما قد تنطوى عليه اعادة استعمالها من مضار للبيئة لا سيم المنسوجات المعالجة كيميائيا.

ونبهت وكالة البيئة الاوروبية الى ان مخلفات المنسوجات تعد رابع اكبر ملوث للبيئة فى العالم وأحد عوامل حدوث التغيرات المناخية، وبرغم ذلك فان مسارات التجارة بين دول الاتحاد الاوروبى وبلدان آسيا وأفريقيا تؤكد ان كلا السوقين يتمتعان بشراهة غير عادية الى استيراد المخلفات النسيجية بكافة صنوفها من الاتحاد الاوروبى وفى مقدمة تلك الصنوف الملابس المستعملة التى يبدوا انها صارت تجارة جيدة فى أسواق آسيا وافريقيا.

وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن شحنات المنسوجات المستعملة الى تتجه إلى بلدان اسيا وافريقيا جنوب الصحراء يتم استخدامها فى أحيان كثيرة كمصدر للطاقة من خلال احراقها وهو ما ينتج عنه انبعاث الكيماويات الداخلة فى تصنيعها خلال الحرق تؤثر بشدة على البيئة.

ويصل حكم مخلفات المنسوجات بما فى ذلك الملابس المستعملة فى أوروبا سنويا إلى 5.8 مليون طن اى ما يعادل 11 كجم لكل مواطن أوروبى، وتشكل المنسوجات والملابس التى تدخل فيها ألياف اصطناعية أو معاجلة كيمائيا نسبة 60% منها، وفى هذا الصدد كشفت وكالة البيئة الأوروبية عن أن هذا الحجم الهائل من المخلفات النسيجية من المفترض أن تتم إعادة تدويره فى داخل الأراضى الأوروبية، إلا أنها عادة ما تجد طريقها إلى أسواق آسيا وأفريقيا لا ستخدامها كمحروقات هناك أو إعادة استعمال ما يصلح منها.

واستندت وكالة البيئة الأوروبية إلى البيانات الصادرة عن مركز الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى – يوروستات – والتى كشفت عن استيعاب أفريقيا نسبة 60% من مخلفات النسيج الأوروبية خلال العام 2019 وحده، فيما ارتفعت استيعابية الاسواق الاسيوية لمخلفات النسيج الأوروبية بصورة متسارعة كانت أن تنافس أسواق افريقيا صاعدة من 41% بنهاية العام 2022 فيما تراجعت نسبة استيعاب أسواق أفريقيا إلى 46%، كما ارتفعت معدلات تصدير المنسوجات الأوروبية المستعملة إلى أسواق العالم وبخاصة الآسيوية والأفريقية من 550 الف طن بنهاية العام 2000 إلى 1.7 مليون طن بنهاية العام 2019.