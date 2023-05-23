منتخب الجمباز الفني يطير إلي جنوب إفريقيا للمشاركة فى البطولة القارية

تغادر مساء اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والآنسات القاهرة متجهة إلى جنوب افريقيا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للجمباز الفني خلال الفترة من 24 حتي 28 مايو الجاري

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد واحمد عبدالرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبدالرحمن عبدالحليم

والمدير الفني جمال بشير والمدرب شريف جودت

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات:

جني محمود وجني عبدالسلام وساندرا الصادق

وندي عوض ونانسي طمان

والمدير الفني كابتن زكريا غالب والمدربين :

محمود سيد وسلمي السعيد

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

واضاف أمين ان منتخبنا الوطني يعتبر واحد من افضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الاخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب افريقيا