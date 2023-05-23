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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
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أعلنت محافظة بورسعيد عن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد 

ويعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ، في التاسعة من مساء اليوم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، كما سيكرم أوائل الشهادة الإعدادية. 

وأدى 13795 طالبا وطالبة موزعين على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالبًا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.

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