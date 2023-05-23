مصر تشارك في مؤتمر اتحاد نقابات أوروبا في برلين

يشارك الدكتورعيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بالمؤتمر الحادى عشر لاتحاد نقابات عمال أوروبا المنعقد حاليا فى ألمانيا من ٢٣ إلى ٢٦ من شهر مايو.

وأوضح عيسى أن هذا الحدث يشارك فيه حوالي 600 مندوب نقابي ويمثلون حوالي 93 منظمة نقابية وطنية من 41 دولة أوروبية و 10 اتحادات نقابية قطاعية أوروبية وضيوف خاصين من أوروبا وخارجها.

وقد تأسس اتحاد نقابات عمال أوروبا فى عام ١٩٧٣.

سيتم مناقشة عدة من أهم القضايا المتعلقة بتطوير طبيعة العمل والتحديات المستقبلية والسلامة فى مواقع العمل والهجرة والمهاجرين.

وأضاف عيسى ان اتحاد نقابات عمال اوروبا سيحتفل أيضًا خلال المؤتمر بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وسيكون لصانعي السياسة الدولية خطابًا بمن فيهم أولاف شولتس، المستشار الفيدرالي الألماني ، أورسولا فون دير لاين ، رئيس المفوضية الأوروبية ، هوبرتوس هيل ، الوزير الاتحادي للعمل والشؤون الاجتماعية في ألمانيا، نيكولاس شميت، المفوض الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية .

IMG-20230523-WA0028