ياسر جلال يكشف حقيقة عودته لمسلسل "ألف ليلة وليلة"

نفى الفنان ياسر جلال، ما تردد فى الفترة الأخيرة عن عودته لمسلسل "ألف ليلة وليلة"، وأكد أنه اعتذر بشكل نهائى للشركة المنتجة عن المسلسل فى العام الماضى.

وأكد ياسر، في بيان صحفي علي تقديره واحترامه للشركة المنتجة ولكل فريق العمل، وأكد أنه حتى الأن ليست لديه أى مشاريع مقبلة للظهور بها على شاشة رمضان ، حيث أنه حتى الأن لم يحسم أمره ، إن كان سيشارك فى الموسم الرمضانى المقبل أم لا ، حيث قال إنه يشعر بالتعب والإرهاق نتيجة تواجده خلال السنوات الماضية على شاشة رمضان ، ودائما ما كان يبذل أقصى الجهد كل عام ليتواجد فى رمضان بالشكل اللائق والمناسب ، لذلك يرى أنه قد يحتاج لبعض الراحه فى الفترة المقبلة.

يذكر ان اخر اعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان وايضا شارك في العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرضه حاليا مرة اخري علي شاشة "dmc".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.