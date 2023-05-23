طاقة النواب توافق على موازنة وزارة البترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب رشا رمضان، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، علي مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للعام المالي الجديد 2023/2024، حيث بلغ جملة الإيرادات نحو 13.5 مليار جنيه يمثل الإتاوة منها 12 مليار جنيه.



يأتي ذلك بعد استعراض ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية أشرف قطب، تفاصيل مشروع موازنة وزارة البترول للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024 ، مشيراً إلي أنه تم تخصيص نحو مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، لصالح تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناز خلال العام المالي بمشروع "حياة كريمة".



وحول تساؤل النائبة أيه فوزي فتي، عضو اللجنة البرلمانية حول المخصصات المدرجة تحت بند الدراسات والأبحاث بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة في حين أن الشركات هي المعنية بهذه الدراسات، علق ممثل وزارة البترول بتأكيده أن المُخصصات بالفعل أنها توجه للشركات التابعة التي تقوم بالدراسات للمشروعات التي يجري تنفيذها.

واكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة تعليقا على موازنة وزارة البترول ان قطاع البترول والطاقة من انجح القطاعات في مصر ويحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي والدولة مشيرا الى أن قطاع البترول نجحت في تحقيق نتائج وفوائق مالية وتجاوز الأزمة العالمية للطاقة التي تأثرت بالحرب الروسية على اوكرانيا واثرت على اقتصاديات كبرى الا ان وزارة البترول اعدت استراتيجية ناجحة لمواجهة الأزمة.

وأضاف حسام عوض الله ان قطاع الغاز في مصر أيضا حقق فوائض وعملة صعبة خاصة مع الإكتشافات الجديدة للغاز وزيادة صادرات مصر من الغاز وتحقيق فوائض واموال للخزانة العامة ودعم كافة القطاعات التي تحتاج الى الطاقة.