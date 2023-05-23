انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد IFAIMA الدولي في القاهرة بمشاركة 50 دولة

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي ينعقد في مصر لأول مرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران IFAIMA، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد أبوبكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة ICAO، ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS.

ورحب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بضيوف مصر المشاركين في المؤتمر الدولي لاتحاد ضباط معلومات الطيران والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى، مؤكدًا أنه فرصة جيدة وفعالة تسهم في مناقشة خطوات التطوير فى الملاحة الجوية والأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران واستعراض أهم الوسائل الداعمة وأفضل الممارسات في إدارة حركة الملاحة الجوية، بالإضافة إلي الفرص والتحديات التي تواجهها الصناعة فى المجالات التقنية وإعداد وتأهيل العناصر البشرية.

وثمن رئيس سلطة الطيران المدني، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر نيابة عن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي جمعيات إدارة معلومات الطيران والدور الهام الذي يقوم به منذ عام 2015 بالتعاون مع منظمة الإيكاو، من أجل تعزيز أمان وسلامة وكفاءة حركة الملاحة الجوية، مؤكدا أن تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة والفاعلة في مجال صناعة النقل الجوي، حيث سطر قطاع الطيران المدني المصري، عبر تاريخه الممتد عبر 93 عام مساهمات فعاله من التعاون والتنسيق الدائم لدعم جهود منظومة الطيران العالمية، وأننا نقدر وندعم خدمات معلومات الطيران كونها من الأنشطة الهامة والمؤثرة في دعم صناعة النقل الجوى على جميع المستويات خلال الإدارة الديناميكية والمتكاملة بتوفير تبادل للمعلومات في مجال بيانات الطيران الرقمية اللازمة بما يتواكب مع المتطلبات التشغيلية والفنية في مجال إدارة الحركة الجوية بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء.

وأعرب Fernando Lopes رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران IFAIMAعن ترحيبه بأعضاء الاتحاد الدولي من جميع بلدان العالم، في انعقاد نسخته هذا العام لأول مرة في مصر، وقال إنه بعد مرور 15 عاما IFAIMA والتصدى للعديد من التحديات التي تواجه مجتمع معلومات الطيران الدولي، نستطيع أن تستكمل الجهود مع رئيس جديد للاتحاد Funmi Adeyemi الرئيس الجديد للاتحاد بعد اختيارها في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس الاثنين في القاهرة، قبل بدء اجتماعنا السنوي.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران، جمهورية مصر العربية على استضافة، الاجتماع السنوي لهذا العام للاتحاد، والشركة المتحدة لتكنولوجيا الطيران على رعايتها لهذه الاستضافة بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري.

وأعربت Fumi Adeyemi، على تقديرها لجهود رئيس الايفاما السابق على مدار سنوات لخدمة مجتمع معلومات الطيران، مضيفه أن سمة اجتماع الـ IFAIMA هذا العام هو الانطلاق نحو التحول الرقمي واقتحام آليات الديجتال لأنظمة الملاحة الجوية، مضيفة: أربطوا الأحزمة استعدادا لانطلاق نسخة هذا العام.

ورحب رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNTED ATS بمجتمع IFAIMA الدولي، ولقاءهم من جديد بعد جائحة كورونا، حيث كانت أخر مرة اجتمع فيها الاتحاد الدولي عام 2019، معربا عن تقديره لجهود الاتحاد خلال السنوات الماضية على دعم العاملين في إدارات معلومات الطيران حول العام، في مواجهة التحديات التي تواجههم.

وتوجه رضا المدبولي، بالشكر لوزارة الطيران المدني على دعمها انعقاد المؤتمر السنوي ودعمها الشركة المتحدة لاستضافة هذا الحدث في مصر، ورحب بالطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني على لحضوره نيابة عن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وإلقاء كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وثمن رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، الجهود ضباط معلومات الطيران التي يبذلونها من أجل خدمة سلامة حركة الطيران العالمي، وسط تحديات كبيرة تواجهها الصناعة العالمية، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه إدارات معلومات الطيران.

وأعرب عن أمنياته بأن تخرج هذه النسخة من المؤتمر بتوصيات فاعلة تكون من شأنها خدمة مجتمع معلومات الطيران الدولي وخدمة صناعة الطيران من أجل طيران آمن.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التدريب على أعمال الطيران المدني، بهدف تنظيم وتوثيق التعاون المشترك في دعم برنامج المنظمة الدولية للطيران المدينة No country left behined حيث وقع الاتفاقية سعادة/ سيف محمد السويدي و رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS

ويناقش المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023، الذي ينعقد خلال الفترة من 23 لـ 25 مايو الجاري، ويحضره 250 شخصا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من أكثر من 50 دولة، خلال اجتماعه لهذا العام قضايا مهمة، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

واختار الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، جمهورية مصر العربية لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بعد التصويت في جمعيته الأخيرة التي انعقدت قبل عامين، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.