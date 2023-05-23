برنامج الغذاء العالمي: مضاعفة سول لمساعدات الأرز يساعد في إطعام 6 ملايين شخص

رحب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بإعلان كوريا الجنوبية عن مضاعفة مساهمتها السنوية من الأرز للبرنامج من العام المقبل، وقال إنها سترتفع من 50 إلى 100 ألف طن متري مخصصة لعمليات البرنامج المنقذة للحياة على مستوى العالم.

وذكر البرنامج- في بيان، اليوم الثلاثاء أن تبرع كوريا الجنوبية بالأرز سيطعم 6 ملايين شخص لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر سنويا، وأن الدعم السنوي الذي تقدمه منذ عام 2018، والبالغ 50 ألف طن مترى من الأرز سنويا دعم أكثر من 3 ملايين شخص كل عام.

وأشار إلى أن الإعلان الكوري يأتي في الوقت الذي يواجه فيه حوالي 345 مليون شخص حول العالم مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وبزيادة قدرها 200 مليون تقريبا منذ أوائل عام 2020، منها 43 مليونا على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة.