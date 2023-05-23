وكيل صحة قنا: توفير 6 أجهزة غسيل كلوي لمستشفيات المحافظة

صرح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تم توفير 6 أجهزة غسيل كلوي بتكلفة 2 مليون و346 ألف جنيه، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات محافظة قنا.

وأضاف تواضروس بأنه تم توزيع 6 أجهزة غسيل كلوي علي مستشفيات المحافظة طبقاً لاحتياجات وحدات الكلى بواقع “2 جهاز لمستشفي أبو تشت العام ، جهاز لمستشفى دشنا المركزي، جهاز لمستشفي الوقف المركزى، جهاز لمستشفي قنا العام، جهاز لمركز الأورام بقنا”، موضحا إن الماكينات الجديدة سوف تساهم بشكل فعال في زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .