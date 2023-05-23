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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نشوب حريق بسيارة مواد بترولية أسفل كوبري قها

الحريق
الحريق
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تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق نشب بسيارة محملة بالمواد البترولية، داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود، أسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق سيارة محملة بالمواد البترولية، داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود، أسفل كوبري قها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف، وتواصل قوات الدفاع المدني والحماية المدنية من جهودها للسيطرة على. الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الحريق

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