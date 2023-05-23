سكرتير عام بني سويف يترأس اجتماع لجنة متابعة أنشطة التعامل مع الزيادة السكانية

ترأس السكرتير العام لمحافظ بن سويف اللواء حازم عزت، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف "مقرر اللجنة"، وباقى أعضاء اللجنة من مسؤولي التضامن والتعليم والصحة والأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

تم استعراض ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع الأخير الذي عقد "نهاية فبراير الماضي "، حيث أشارت مدير الفرع إلى أنه تم تنفيذ أكثر ثلاثة آلاف زيارة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى آخر مارس الماضي من خلال الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، فيما تم تدريب أكثر من 80 طبيبًا من أطباء التكليف" كمرحلة أولى "على أعمال تنظيم الأسرة، ومن المقرر نحو 200 طبيبًا خلال المرحلة القادمة تباعًا.

كما ناقش السكرتير العام جهود تكثيف الأنشطة الخاصة بالقضية السكانية والتي نفذتها الجهات الشريكة من مديريات الثقافة والشباب والرياضة وجمعية تنظيم الأسرة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة، حيث تم تنفيذ 56 ندوة تثقيفية من مخطط 50 ندوة، بجانب تنفيذ 152 قافلة صحة إنجابية أعلى من المخطط 144 قافلة، و 41 تدريب للسيدات، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتنفيذ توصيات المجلس الإقليمي للسكان الصادرة في مارس الماضي، حيث تم تنفيذ 8 زيارات توعوية يوميا خلال الأسابيع الماضية، بجانب الوقوف على أسباب انخفاض سنوات الحماية بمركزي ببا وبني سويف خلال عام 2022،

حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه كافة الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية وذلك من خلال مزيد من الجهود لتحقيق المستهدف من الأنشطة والفاعليات خاصة برامج تنظيم الأسرة، لتوعية المواطنين بآثار الزيادة السكانية والوصول لأفراد المجتمع في الأماكن المختلفة خاصة في بعض المراكز التي شهدت نموا ملحوظا في معدلات المواليد ، لضبط معدل الزيادة السكانية ،علاوة على تقديم كافة الخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لدعم صحة المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة من الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة.