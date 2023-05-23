سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة منظومة الشكاوى الموحدة

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم محمد عزت، اجتماعاً بأعضاء اللجنة العليا المختصة بمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور مها حميدة ،مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة "مقرراً للجنة، وأعضاء اللجنة من مسؤولى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولى الشكاوى بتلك الجهات.

تناول الاجتماع عرض تقرير مفصل عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة في الفترة من 1 أبريل حتى 20 الشهر الجاري،وتوضيح الإيجابيات والمعوقات خلال تلك الفترة، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوي للمحافظة في هذا الملف الهام، حيث بلغت نسبة الاستجابة 90% للشكاوى الواردة على المنظومة خلال الفترة المذكورة والبالغ عددها 460 شكوى، وجاري بحث النسبة المتبقية.

كما تم مناقشة موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال الفترة المذكورة أيضًا، حيث تم تلقي 55 شكوى وتم الرد عليها بنسبة إنجاز 100% ، فيما تم التأكيد على سرعة التعامل مع الشكوى التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام وخاصة المشاكل الجماهيرية "الفردية والعامة"وذلك بالمعاينة علي الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها مع توثيق ذلك بالصور قبل وأثناء وبعد حل تلك المشكلة والرد عليها في أسرع وقت ممكن، وإعداد تقرير بما تم حيالها.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ " د.محمد هاني غنيم" بسرعة الرد وعدم التأخير على جميع الشكاوى الواردة على المنظومة طرفهم خاصة خلال شهر مايو على أن يكون الرد مشفوعاً بالمستندات والصور الدالة على إزالة أسبابها، مع إعداد تقارير بذلك.