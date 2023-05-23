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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كميات ضخمة.. الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات بالمحافظات

المتهمين
المتهمين
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصرين إجراميين- "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنصورة  وبحوزتهما (عدد 50 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – عدد 1650 قرص وأمبول مخدر متنوع - 2 سيارة – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) .
مديرية أمن الإسكندرية 
 ضبط (4 عناصر إجرامية – "لثلاثة منهم معلومات جنائية") .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان حساس). 
مديرية أمن مطروح
 ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

مديرية أمن القاهرة
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين – البودر" - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) .

مديرية أمن السويس
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى) .

مديرية أمن كفر الشيخ
 ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (عدد 3661 قرص وأمبول مخدر ومؤثر - عدد 450 قرص منشط - مبلغ مالى – 
2 هاتف محمول) .
مديرية أمن الجيزة 
 ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.. وبحوزته (عدد 100 قرص مخدر متنوع - هاتف محمول).
مديرية أمن أسيوط
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) .
ميناء القاهرة الجوى
 ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد... وبحوزته (كمية من زيت "الماريجوانا" المخدر – عدد من  الشيكات خاصين بإحدى البنوك بدون بيانات) .
منطقة السحر والجمال
 ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مكافحة المخدرات ب الأسلحة الذخائر لأمن الوطني الامن العام