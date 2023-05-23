ضبط كميات ضخمة.. الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصرين إجراميين- "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنصورة وبحوزتهما (عدد 50 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – عدد 1650 قرص وأمبول مخدر متنوع - 2 سيارة – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) .

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (4 عناصر إجرامية – "لثلاثة منهم معلومات جنائية") .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين – البودر" - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) .

مديرية أمن السويس

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى) .

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (عدد 3661 قرص وأمبول مخدر ومؤثر - عدد 450 قرص منشط - مبلغ مالى –

2 هاتف محمول) .

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.. وبحوزته (عدد 100 قرص مخدر متنوع - هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) .

ميناء القاهرة الجوى

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد... وبحوزته (كمية من زيت "الماريجوانا" المخدر – عدد من الشيكات خاصين بإحدى البنوك بدون بيانات) .

منطقة السحر والجمال

ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

