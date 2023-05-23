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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يكرم مراقب أول لجنة أبو بكر نزلاوي ببا

جانب من تكريم وكيل
جانب من تكريم وكيل الوزارة ونقيب المعلمين المراقب الأول
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كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ومصطفى كامل الديب نقيب المعلمين ومحمود فهيم نقيب معلمين اهناسيا، وسيم زيد حسن زيد المراقب الأول بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا التعليمية وذلك لجهوده المبذولة في تحقيق انضباط سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.


جاء ذلك خلال لقائهم بوسيم زيد المراقب الأول ،معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم له فهو نموذج للمعلم المخلص في أداء واجبه يحتذى به .
موجهين الشكر والتقدير له على مجهوده في تحقيق الانضباط داخل اللجنة والتصدي لكل محاولات الإخلال بأعمال الامتحانات
الجدير بالذكر بأنه تم إلغاء امتحان طالب باللجنة وإحالته للتحقيق بمعرفة النيابة العامة والتي قررت حبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيق للإساءة والتعدي على مراقب أول اللجنة .

ادارة ببا التعليمية امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم بني سويف تحقيق الانضباط نقيب المعلمين