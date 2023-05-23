وصول أولى رحلات طيران الشارتر السياحية من إيطاليا إلى مطروح .. صور

استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا إلى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ وذلك في إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحي لعام ٢٠٢٣.

رحب سكرتير عام محافظة مطروح بضيوف المحافظة، يرافقه، محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وأيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة، ورانيا الصفتي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

تم استقبال أولى طائرات الشارتر برش المياه كتقليد استقبال أولى الطائرات والترحيب بالسائحين مع تقديم الورود والشيكولاتة من خلال مطار مرسى مطروح الدولي، وإهدائهم البرشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، وكذلك الهدايا التذكارية والورود والتمور من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة.

كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغانى الفلكورية واستعراض التنورة ترحيبا بزوار المحافظة، وكذلك التنسيق تم مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية حيث يستقبل مطار مرسى مطروح الدولي ثانى رحلات طيران الشارتر عصر اليوم، على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف، مشيرا إلى أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظه ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.

وصول أولى رحلات طيران الشارتر السياحية من إيطاليا

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