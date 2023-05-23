مصادرة 18 ألف عبوة مشروبات غير صالحة داخل شركة مواد غذائية بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 18 ألف و500 عبوة مشروبات حلوى أطفال وعبوات حلوى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل شركة مواد غذائية بمركز طنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية بمركز طنطا، ضمت محمد شعبان مدير إدارة تموين مركز طنطا، وياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مديرالرقابة التموينية ببندر طنطا، وأسامة محمد مدير الرقابة التموينية بمركز طنطا، وتم خلالها ضبط 18500 عبوة مشروب حلوى للأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعبوات حلوى انتهاء30 أبريل الماضى، داخل شركة مواد غذائية بمركز طنطا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.