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الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصادرة 18 ألف عبوة مشروبات غير صالحة داخل شركة مواد غذائية بطنطا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 18 ألف و500 عبوة مشروبات حلوى أطفال وعبوات حلوى، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل شركة مواد غذائية بمركز طنطا.
وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة  تفتيشية بمركز طنطا، ضمت محمد شعبان مدير إدارة تموين مركز طنطا، وياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مديرالرقابة التموينية ببندر طنطا، وأسامة محمد مدير الرقابة التموينية بمركز طنطا، وتم خلالها ضبط 18500 عبوة مشروب حلوى للأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعبوات حلوى انتهاء30 أبريل الماضى، داخل شركة مواد غذائية بمركز طنطا.
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الرقابة التموينية النيابة العامة غير صالحة للاستهلاك الأدمي