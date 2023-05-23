تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباح ، ألا أنها قامت بالإستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون ، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (25 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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ضبط متهمة بغسيل 25 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها .