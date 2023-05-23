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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 23/24

مجلس النواب
مجلس النواب
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وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالي 2023/2024، وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل واللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وممثلي وزارة المالية،  وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى 23/24:

47 مليارا و364 مليونا و34 ألف جنيه.

بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها:

20 مليارا 993 مليونا و813 ألف جنيه.

بنسبة زيادة تصل لنحو 80 %.

وجاءت الموازنة الجديدة مقسمة على النحو التالى:  موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي (3 مليارات و248 مليون و95 ألف جنيه)، موازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي (43 مليار و343 مليون و360 ألف جنيه).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم  لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري.  

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