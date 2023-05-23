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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض التراث الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه ، رئيس جامعة الإسكندرية، فاعليات اليوم الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين Cultural Day،   الذى تنظمه إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جاء ذلك بحضور عدد من قناصل الدول والدبلوماسيين والمستشارين والملحقين الثقافيين والطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية ولفيف من ضيوف الجامعة من 16 جالية من مختلف دول العالم من البلاد العربية والافريقية والآسيوية.

خلال فعاليات اليوم الثقافي تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه أروقة الخيم التي أقيمت بالملعب الخماسي بإستاد الجامعة والتي تضم مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة، فضلاً عن الأكلات والمشروبات والملابس التراثية التي تتميز بها كل جالية من الجاليات. 

وأشاد بالجهد المتميز في تنظيم هذا اليوم الكرنفالي، مؤكداً أن هذا اليوم يعد فرصة جيدة للتأخي بين الشعوب ولاسيما الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، لأن ذلك يعد ضمن أهداف جامعة الإسكندرية الاستراتيجية فى تحقيق جو مثالي لهؤلاء الطلاب في بلدهم الثانية مصر.

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