رئيس جامعة حلوان يستقبل مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد توماس شاما مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمجتمع الجامعي، وتهيئة البيئة الجامعية لكي يتمكنوا من آداء الأنشطة المختلفة بكفاءة.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم- ضرورة تحقيق التعاون من أجل توفير البرامج التدريبية المختلفة التي تستهدف بناء قدرات أبنائها من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع وتوفير الدخل وسبل العيش الكريم لهم، والذي يسهم بدوره في تنمية المجتمع المصري من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه تم التواصل والاتفاق بين الجامعة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية للتعاون لتقديم بعض البرامج التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين خلال عام ٢٠٢٣، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عن لغة الإشارة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج تدريب للتأهيل لسوق العمل.

عقد اللقاء بحضور د. حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، د. أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، و د. دينا الحمادي مدير مركز جامعة حلوان للأشخاص ذوي الإعاقة.