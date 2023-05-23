طلاب الجيزة بمستشفى 57357 يؤدون امتحانهم فى الشهادة الإعدادية.. صور

قام اليوم أشرف سلومة وكيل الوزارة التربية والتعليم بالجيزة يرافقه المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية بزيارة لطلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم ثمانية طلاب حيث أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان

وتواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع الطلاب هاتفيا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية لتشجيعهم وبث روح التفاؤل فى نفوسهم متمنيا لهم الشفاء العاجل وخلال الزيارة تم تقديم هدايا للطلاب تشجيعا لهم.

وفى سياق متصل قام السيد وكيل الوزارة بزيارة طلاب محافظات : الاسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية داخل المستشفى ونقل لهم تحيات معالى الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتحاور سيادته مع أولياء الأمور لبحث أية معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات.

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