وزير البترول يعلن عن تنفيذ مدينة سكنية لدعم صناعة التعدين وإنتاج الفوسفات

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مدينة سكنية وسط الصحراء في حدود محافظة أسوان لخدمة صناعة التعدين الوطنية وإنتاج خام الفوسفات بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسعى لتوفير البنية الأساسية والتحتية واللوجستية لتنمية التعدين والاستفادة من ثروات الوطن التعدينية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الوزير ، أن الوزارة تولي قطاع التعدين أهمية قصوى تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيا مع رؤية الوزارة فجاري الإعداد لإطلاق بوابة للتعدين على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG فى مجال البترول والغاز، حيث ستحتوي بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن دعم القيادة السياسية لجهود تطوير قطاع التعدين ساهم فى تحقيق العديد من النجاحات وأن المرونة في تغيير وتعديل الاستراتيجيات أصبحت ضرورة ملحة فى ظل التحديات المتتالية التى يشهدها العالم والتغيرات فى الصناعات المختلفة مما يفرض واقع يجب التكيف معه واستغلاله ولذلك أصبحت الرؤية الاستراتيجية لمجال التعدين تتمثل في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبد العظيم محمد، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في قطاع التعدين والمناجم بما يزيد من معدلات ومستوى أداء الإنتاج والعمل.

وأضاف عبد العظيم، أن مشروع المدينة السكنية يشمل مرحلتين وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء مجمع سكني بموقع الشركة بالبحر الأحمر بتكلفة استثمارية 3.5 مليون جنيه ،وجاري إنشاء المرحلة الثانية والتي تشمل عدد ٢ مبنى سكني ومبنى إداري ومعمل ومسجد وقاعة اجتماعات ، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام ٢٠٢٣ م.

وأشار عبد العظيم، إلى حفر بئر ارتوازي بمنطقة الشغب كأحد أهم دعائم تطوير المنطقة يعمل بطاقة إنتاجية 150 متر مكعب/ ساعة؛ وملحق به محطة لتحلية المياه تعمل بطاقة إنتاجية 100 متر مكعب / يوم لتوفير كافة احتياجات العاملين والمقاولين والشركات المجاورة من المياه .

وقال عبد العظيم، إنه جرى تسكين وإقامة ۳۱ مهندس وأخصائي وعدد ٦٩ فني وجاري إستكمال التسكين الغداري حيث تستهدف المرحلة الأولى 120 موظفا بموقع الشركة في أسوان.

كما أكد طارق إمام سلامة، نائب رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه جاري العمل على تركيب وحدات تكنولوجية لتقوية شبكات الاتصالات وتطبيق الربط المباشر بين إدارة الموقع وبين المركز الرئيسي للشركة بالقاهرة.

جدير بالذكر أن فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية تتولى إنتاج واستخراج خام الفوسفات في هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد ومنطقتي السباعية بأسوان ومناجم البحر الأحمر.

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