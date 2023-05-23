استبعاد وإلغاء ندب 10 رؤساء لجان ومراقبين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

قرر محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة في إدارة أبو كبير التعليمية و2 مراقب دور و8 ملاحظين في امتحانات الشهادة الإعدادية في إدارات أبو حماد ومنيا القمح وشرق الزقازيق وأبو كبير التعليمية؛ وذلك لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع إحالتهم إلى التحقيق.

جاء ذلك بعد ضبط 10 طلاب في وقائع غش باستخدام التليفون المحمول وإحالتهم إلى التحقيق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير أو فساد والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد أو مخالف أو مقصر فى أداء عمله، مشيرًا إلى ان إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني في امتحان مادتي الهندسة وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ضمن فعاليات اليوم الرابع من أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بلغ 137 ألفا و939 طالبا وطالبة موزعين على 765 لجنة على مستوى محافظة الشرقية.